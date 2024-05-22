التعادل الايجابي يحسم لقاء الزوراء و دهوك في دوري النجوم

2024-05-22 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) لقاء الزوراء ودهوك في ختام الجولة 30 من دوري نجوم العراق.وسجل لفريق الزوراء كولينز أوباري في الدقيقة 41 بينما عادل دهوك عن طريق لاعب الزوراء لؤي العاني بهدف عكسي في الدقيقة 62.وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده الى 57 نقطة في المركز الثالث بينما عزز دهوك رصيده بـ 45 نقطة في المركز السادس.