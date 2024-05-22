صاعقة رعدية تنهي حياة طفل في كركوك

2024-05-22 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن صاعقة رعدية أنهت حياة طفل جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "صاعقة رعدية أصابت الطفل محمد إبراهيم الذي يبلغ من العمر 12 عاماً في قرية السلمان بقضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، حين كان واقفاً قرب منزله وكانت الأمطار تتساقط بغزارة".

وأضاف المصدر أن "قوة الصعقة أحرقت جسد الطفل ولفظ أنفاسه على الفور"، مشيراً إلى أن "قوة من الشرطة قامت بنقل جثة الطفل إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".