جريمة "بشعة وكبرى" في الديوانية.. قائد الشرطة يكشف تفاصيلها

2024-05-23 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف قائد شرطة الديوانية، اللواء نجاح البياتي، اليوم الأربعاء، (22 ايار 2024)، عن جريمة قتل "بشعة وكبرى".

ونقل بيان لاعلام شرطة الديوانية، تلقته "بغداد اليوم"، عن البياتي قوله، أن "قوة من مكافحة الإجرام في الديوانية، ألقت القبض على متهم قام بسرقة جهاز موبايل من احد المواطنين في الديوانية".

ولفت الى انه "وبعد إجراء التحقيق الأصولي مع المتهم وبطريقة مهنية عالية اعترف المتهم الذي يسكن محافظة واسط على جريمة أخرى وكبرى".

وأوضح البياتي ان المتهم "قام بمشاركة ثلاثة آخرين باختطاف مواطن واحتجازهِ بمنطقة بعيدة في واسط وتعذيبه بطريقة بشعة عبر سكب مادة (التيزاب) على جسمه وبعدها قاموا بقتله بطريقة أبشع يندى إليها الجبين"، حسب وصفه.

وبين قائد شرطة الديوانية انه "وبعد اعتراف المتهم قضائيا تم التنسيق وعلى الفور مع مكافحة اجرام واسط بغية القاء القبض على المتهمين الثلاثة الذين اشتركوا بهذه الجريمة البشعة وبعد تكاتف الجهود بين إجرام الديوانية وإجرام واسط تم ذلك وجميعهم الآن بقبضة العدالة".



