دهس شاب وسرقة 17 مليون دينار منه شرقي بغداد

2024-05-23 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، (22 ايار 2024)، عن عملية دهس وسرقة مبلغ مالي كبير شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وضمن منطقة حي طارق بالقرب من مطعم الصدرين، قامت مجموعة متكونة من ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة حمل بيضاء اللون بدهس شخص وتسليب مبلغ 17 مليون دينار وجهاز نقال بحوزته".

وأضاف، ان "الحادث أدى الى كسر الساق الأيسر للضحية وهو من تولد 2006".

وأشار المصدر الى، ان "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد الحادثة".