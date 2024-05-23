رئيس هيئة الإعلام يؤكد التزام الحكومة بمكافحة ظاهرة التطرف الرقمي

2024-05-23 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التزام الحكومة العراقية بمكافحة ظاهرة التطرف الرقمي، فيما أشار إلى أن العراق تجربة إعلامية وديمقراطية ملهمة للعالم العربي.وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، علي المؤيد، شارك في جلستين حواريتين بمقر اليونسكو في باريس، تناولتا دور التقنيات الإعلامية الحديثة في تعزيز الحريات والديمقراطية في العراق، وجهود الحكومة في مواجهة التطرف الرقمي".وأكد المؤيد خلال الجلسات، وبحسب البيان، "على منهج الانفتاح الذي يتبناه رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، واهتمامه بجيل الشباب والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني كحلقة وصل بين الحكومة والشعب".وأشار إلى "التجربة الفريدة التي يشهدها العراق في مجال الإعلام بعد عام 2003، والتي تتجلى في وجود أكثر من 300 مؤسسة إعلامية متنوعة"، مبينا أن "الحقوق الممنوحة في البلاد في حقل الإعلام هي الأفضل بين الدول العربية، وأن العراق يمثل تجربة ديمقراطية فتية تتطور باستمرار وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي".وشدد المؤيد على "التزام الحكومة العراقية بمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مخاطرها"، منوهاً إلى "أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال".