2024-05-23 00:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

توج أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة، مساء يوم الأربعاء، (22 ايار 2024) في اللقاء الذي أقيم على ملعب أفيفا بمدينة دبلن بأيرلندا.

وسجل ثلاثية أتالانتا أديمولا لوكمان في الدقائق (12- 26- 76)، ليكبد ليفركوزن أول هزيمة له هذا الموسم في جميع المسابقات.

شكل أتالانتا الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثامنة، بمتابعة سكاماكا لعرضية من الجانب الأيسر، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وافتتح أتالانتا التسجيل مبكرا في الدقيقة 12، بتوغل من زاباكوستا في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرسلا عرضية أرضية تابعها لوكمان بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وظهر ليفركوزن هجوميا للمرة الأولى في الدقيقة 19، بتسديدة من ستاينيسيتش من خارج المنطقة، اصطدمت بقدم هين وذهبت سهلة في يد موسو.

ورد عليه سكاماكا مباشرة بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 20، ذهبت بعيدا عن المرمى.

ونجح أتالانتا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26، بعدما تلاعب لوكمان بمهارة فردية عالية بتشاكا قبل أن يسدد كرة مقوسة مميزة من على حدود المنطقة سكنت الشباك.

وأهدر جريمالدو فرصة محققة لتقليص الفارق لليفركوزن في الدقيقة 34، بانفراد مع موسو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ليحاول تسديد كرة ساقطة ولكن ذهبت تسديدته سهلة في يد الحارس.

وبحث دي كيتيلاري عن تسجيل الهدف الثالث، بتسديدة مميزة من داخل المنطقة في الدقيقة 43، تصدى لها كوفار بصعوبة.

وحاول تشاكا تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من خارج المنطقة مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا (2-0).

وبدأ ليفركوزن رحلة العودة في النتيجة في الدقيقة 58، بإبعاد الحارس موسو لعرضية وتابها فريمبونج بتسديدة مباشرة على الطائر من داخل المنطقة ذهبت أعلى العارضة.

ومع غياب الحلول لليفركوزن في اللقاء، دفع ألونسو بورقتين في الدقيقة 68 بدخول أندريش وهلوزيك على حساب الثنائي بالاسيوس وجريمالدو.

وأطلق لوكمان رصاصة الرحمة على ليفركوزن بالتوقيع على الهاتريك في الدقيقة 75، بتخطيه لتابسوبا داخل المنطقة قبل أن يسدد صاروخية سكنت الشباك.

وبحث فيرتز عن حفظ ماء وجه ليفركوزن بهدف شرفي في الدقيقة 80، بتسديدة من خارج المنطقة ولكن أمسك بها حارس أتالانتا بسهولة.

ورد عليه سكاماما بتسديدة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 81 أمسك بها كوفار.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد البديل هلوزيك كرة قوية من خارج المنطقة مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة.