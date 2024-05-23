أتلانتا يكتسح باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ويتوج بلقب الدوري الأوروبي

2024-05-23 00:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة، مساء الأربعاء، في ملعب أفيفا بمدينة دبلن بأيرلندا.وسجل ثلاثية أتالانتا أديمولا لوكمان في الدقائق (12، 26، 76)، ليكبد ليفركوزن أول هزيمة له هذا الموسم في جميع المسابقات.