السوداني يشارك في مراسم عزاء رئيسي

2024-05-23 00:24:08 - المصدر: جريدة الصباح

طهران: محمد صالح صدقيان



قدَّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واجب العزاء في طهران أمس الأربعاء، برحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجيَّة حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الذين قضوا بسقوط مروحيَّة كانت تقلّهم في رحلة داخليَّة يوم الأحد الماضي.

والتقى رئيس الوزراء، قبيل مشاركته بمراسم العزاء الرسمي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، لتقديم العزاء في وفاة رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما.

وعبَّر السوداني عن خالص تعازيه للسيد الخامنئي وللحكومة والشعب الإيرانيينِ بهذه الحادثة الأليمة، مؤكداً تضامن العراق ووقوفه، حكومةً وشعباً، مع إيران في هذه الأوقات العصيبة.

وأشار إلى عمق العلاقات الرابطة بين البلدين، والتأكيد على الاستمرار في تفعيل الاتفاقات الثنائية بينهما، لاسيما أنَّ العراق كان بانتظار زيارة رسمية للسيد رئيسي (رحمه الله) نهاية الشهر الحالي، إذ شكّل رحيله المؤلم خسارة للمنطقة وليس لإيران فقط؛ كونه شخصية عملت بكفاءة ومسؤولية من أجل السلام والتعاون بين جميع دول المنطقة.

وجدَّد السوداني الثناء على سيرة الرئيس الراحل، مشيراً إلى مكانته وخدماته الملموسة التي قدّمها للشعب الإيراني، ولجهود السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وعمله على توثيق الشراكات المثمرة مع العراق وباقي بلدان المنطقة.

من جانبه، أكد السيد الخامنئي متانة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والعراق، مشيراً إلى استمرار إيران بذات النهج في التعاون ورعاية المصالح الثنائية.

وبيَّن أنَّ الجمهورية الإسلامية، برحيل رئيسي، فقدت شخصية بارزة، إذ كان مسؤولاً كفؤاً ومتفانياً في عمله، كما أعرب عن تقديره للسوداني ومن خلاله للشعب العراقي، على حضوره لتقديم العزاء والمشاركة الوجدانية والمواساة.

وشارك رئيس الوزراء في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية ورفاقهما، التي جرت أمس الأربعاء في طهران بحضور دولي ورسمي وشعبي.

وقرأ السوداني سورة الفاتحة في القاعة المخصصة للجثامين، ثمّ أدى بعدها مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثامين الراحلين.

وكان رئيس الوزراء قد وصل إلى طهران صباح أمس، على رأس وفد رسمي ضمّ رئيس المحكمة الاتحادية ووزراء الخارجية والتخطيط والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ومدير مكتب رئيس الوزراء ومحافظي البصرة وواسط، لتقديم العزاء والتضامن باسم حكومة وشعب العراق مع القيادة الإيرانية بهذا الحادث الأليم.

وعاد رئيس الوزراء إلى بغداد، مساء أمس الأربعاء، بعد تقديم العزاء ومشاركته في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية ورفاقهما.