2024-05-23 00:24:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



وجَّه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، شكره لأعضاء مجلس النواب بعد تصويتهم على عطلة يوم الغدير.

وقال الصدر، في تدوينة له على منصة إكس: إنه "بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء الوطن وأبناء المذهب الإمامي الجعفري بل وكل المنصفين من السنة بل إخوتنا في الوطن من الأديان والكرد والقوميات الأخرى، تم التصويت من قبل نواب البرلمان العراقي مشكورين على (عطلة يوم الغدير) عيد الله الأكبر عطلة عراقية وطنية". وأضاف، "فصار لزاماً على العراقيين أجمع ولا سيما أبناء التيار الوطني الشيعي التوجه إلى المساجد رافعين راية الغدير ومتشحين بالوشاح الأخضر، للصلاة ركعتين شكراً لله تعالى. ورفع الشهادات الثلاث من منائرها".

كما بارك الأمين العام لعصائب أهل الحقّ الشيخ قيس الخزعلي، لأبناء شعبنا العراقي المحب لأهل البيت (عليهم السلام) إقرار عيد الغدير عيداً رسمياً يُحتفل به". وثمّن الخزعلي "جهود كل من شارك أو دعم إقرار هذا القانون الذي يُعطي أغلبية هذا الشعب حقوقه الغائبة أو المغيبة ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من السائرين على نهج الإمام علي (سلام الله عليه) في العدل والإنصاف والدفاع عن المظلومين، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة".