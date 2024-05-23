المكون المسيحي يرفضون قرار بغداد بشأن مقاعد الكوتا في كوردستان

2024-05-23 00:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

رفضت خمسة أحزاب تشكل المكون المسيحي، بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، قرار الهيئة القضائية للانتخابات الاتحادية، المتعلق بكوتا الأقليات في برلمان إقليم كوردستان، فيما توعدت بالدعوة للتظاهر وتدويل مظلوميتهم. جاء ذلك بحسب بيان للمكون المسيحي، الذي يضم الحركة الديمقراطية الآشورية، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حزب بيت نهرين الديمقراطي، حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، الحزب الوطني الآشوري. وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، أمس الثلاثاء، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي وعلى النحو الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك. ورأت الأحزاب الكوردية، أن العودة إلى قانون