المندلاوي يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه في طهران

2024-05-23 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشارك رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في العاصمة طهران، فيما قدم تعازيه إلى قيادة وحكومة وشعب ايران ، مؤكدا تضامن العراق معهم.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، والوفد النيابي العراقي المرافق له، شارك اليوم الأربعاء ، في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، ورفاقِهما، في العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف، أن "المندلاوي توجه إلى القاعة المخصصة لجثامين شهداء الخدمة، حيث قرأ سورة الفاتحة على ارواحهم، وقدّم واجب العزاء والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب إيران في هذه الحادثة الأليمة"، مؤكدًا ان "العراق يقف إلى جانبهم ويتضامن معهم في هذه المرحلة العصبية، سائلًا العليّ القدير ان يتغمد الراحلين بواسع رحمته ورضوانه، ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهِم اهلهم وذويهم والشعب الإيراني الصبر والسلوان".