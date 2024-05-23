مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة بانفجار في صلاح الدين

2024-05-23 08:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بأن عائلة مكونة من ستة اشخاص لقوا حتفهم بانفجار عبوة ناسفة على طريق بيجي - تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تقل عائلة مكونة من اب وزوجته وأربعة من ابناءهما على طريق بيجي تكريت، ما أسفر غن مقتلهم جميعا وإعطاب السيارة بشكل كامل".

وأشار المصدر، إلى أن "الشرطة نقلت الجثث الى الطب العدلي في تكريت، وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة طبيعة الانفجار"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الاولية تظهر أن العبوة من مخلفات تنظيم داعش".