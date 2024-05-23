تراجع مستمر لأسعار النفط والذهب اثر مناقشات المركزي الامريكي

2024-05-23 08:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مناقشات بشأن تشديد أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم ثابتا، وهي خطوة قد تضر الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 81.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا، أو 0.7%، إلى 77.03 دولارًا. ونزل الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء.

وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم أمس الأربعاء أن استجابة البنك المركزي الأمريكي للتضخم الثابت "ستتضمن الحفاظ " على سعر الفائدة في الوقت الحالي ولكنها تعكس أيضًا مناقشة احتمال حدوث زيادات أخرى.

وجاء في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي "أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى تقليص الأموال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ومما أثر على السوق أيضًا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

كما تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2370.74 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا يوم الاثنين.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 2373.00 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.52 دولارا، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1032.54 دولارا ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 988.25 دولارا.