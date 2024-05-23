رئيس الوزراء يؤدي مراسم زيارة ضريح الإمام علي (عليه السلام) في النجف الاشرف

2024-05-23 09:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعزارَ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في النجف الأشرف.وذكر بيان مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني تشرّف بأداء مراسم زيارة ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)".ووصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة النجف الأشرف ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات.