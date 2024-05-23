رئيس الوزراء يصل الى محافظة النجف

2024-05-23 09:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى محافظة النجف الأشرف.وذكر بيان مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة النجف الأشرف ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات".