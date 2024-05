رئيس هيئة الإعلام والاتصالات من اليونسكو: العراق تجربة إعلامية وديمقراطية ملهمة للعالم العربي

2024-05-23 09:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شارك رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الدكتور علي المؤيد، في جلستين حواريتين بمقر اليونسكو في باريس، تناولتا دور التقنيات الإعلامية الحديثة في تعزيز الحريات والديمقراطية في العراق، وجهود الحكومة في مواجهة التطرف الرقمي. وأكد المؤيد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية “خلال الجلسات على منهج الانفتاح الذي...

