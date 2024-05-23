2024-05-23 09:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بالقبض على سجين هرب من مركز الشرطة شمال الناصرية قبل يومين. وأبلغ المصدر “شبكة اخبار الناصرية”، أن “محكوماً بالسجن لمدة عامين بتهمة السرقة هرب من يد عناصر الأجهزة الأمنية من مركز شرطة شمالي محافظة ذي قار “. وأوضح المصدر،...

The post بعد يومين من الملاحقة.. شرطة ذي قار تطيح بسجين هرب من أحد مراكزها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.