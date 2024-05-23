التربية تنشر نتائج السادس الابتدائي للكرخ الاولى

2024-05-23 09:06:01 - المصدر: واع

بغداد-واعنشرت وزارة التربية ، اليوم الخميس، نتائج السادس الابتدائي للكرخ الاولى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى أعلنت نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2023 / 2024 ".رابط : نتائج السادس الابتدائي