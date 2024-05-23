التربية تنشر نتائج السادس الابتدائي للكرخ الاولى
2024-05-23 09:06:01 - المصدر: واع
بغداد-واع
نشرت وزارة التربية ، اليوم الخميس، نتائج السادس الابتدائي للكرخ الاولى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى أعلنت نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2023 / 2024 ".
رابط : نتائج السادس الابتدائي
نشرت وزارة التربية ، اليوم الخميس، نتائج السادس الابتدائي للكرخ الاولى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى أعلنت نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2023 / 2024 ".
رابط : نتائج السادس الابتدائي