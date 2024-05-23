مديريتا الكرخ الاولى الثانية تعلنان نتائج السادس الابتدائي
2024-05-23 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديريتا الكرخ الاولى والثانية في بغداد، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، نتائج السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.
وقالت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "تربية الكرخ الثانية أعلنت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024".
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وأضافت، "كما أعلنت المديرية العامة لتربية الكرخ الأولى، نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2023 / 2024 وعلى الرابط ادناه:
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