الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على "إرهابيين" اثنين غربي نينوى

2024-05-23 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، القبض على "إرهابيين" اثنين غربي محافظة نينوى.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرون ومن خلال كمين محكم قرب قرية سهل عباس المهجورة، أسفر عن إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب) في ناحية المحلبية غربي نينوى".

وأضاف البيان، ان "المتهمين كانا يستغلان في سيرهما الطرق النيسمية الوعرة للدخول إلى قاطع المسؤولية"، مؤكدا انه "بعزيمة أبطال الاستخبارات العسكرية ألقي القبض عليهما، وتم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً".