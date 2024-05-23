بتهم مخالفة شروط الاقامة ومخدرات.. الداخلية تعلن القبض على 108 متهمين في جانب الرصافة

2024-05-23 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (23 آذار 2024)، اعتقال 108 متهمين بقضايا مختلفة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة بغداد الرصافة ومن خلال قوة مشتركة متمثلة بقسم شرطة باب الشيخ، وفوج طوارئ الرصافة الخامس، ومفارز نجدة الكندي مع الاجهزة الامنية الاخرى، شرعت بعملية تفتيش ضمن منطقة كمب الأرمن".

وأضاف، أنه "تم إلقاء القبض على 97 مخالفاً اجنبياً لشروط الإقامة، و10 متهمين آخرين وفق أحكام قانونية مختلفة منها تعاطي المخدرات، ومخالف يحمل سلاحا غير مرخص".

وتابع، "كما رفعت تجاوزات على الارصفة ضمن المنطقة المذكورة"، لافتا الى أنه "تم تسليم المطلوبين والمخالفين والمضبوطات الى الجهات المختصة".







