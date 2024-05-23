متخصصة بسرقة مضخات الماء. الاطاحة بعصابة من ثلاثة عناصر في بغداد

2024-05-23 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، الإطاحة بعصابة من ثلاثة عناصر متخصصة بسرقة مضخات الماء شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها بمكتب القدس، تمكنت من تتبع والقاء القبض على أفراد عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يستقلون دراجة نارية ويقومون بسرقة مضخات المياه من الدور السكنية مستغلين وقت الفجر ونوم اغلب المواطنين في هذا الوقت، ضمن مناطق الشعب والبنوك شرقي العاصمة بغداد".

وأضافـت أنه "تم جمع المعلومات عنهم ومراقبة تحركاتهم حتى القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مضخات مسروقة مع الدراجة النارية المستخدمة في سرقاتهم".

وأشارت الى "تدوين اقوال افراد العصابة واعترفوا بعدة جرائم سرقة، وصدقت اقوالهم قضائياً"، مبينة أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصولياً استناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".