بالفيديو.. سائق دراجة يشكر السوداني على إنجاز جسر الشالجية شمالي العاصمة

2024-05-23 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه سائق دراجة دليفري الشكر الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اثناء عبوره على جسر تقاطع الشالجية بالعاصمة بغداد قبيل افتتاحه.

واظهر مقطع فيديو تلقته "بغداد اليوم"، سائق عجلة الدليفري وهو يشكر السوداني اثناء عبوره على الجسر، مؤكدا ان "الجسر سيكون ذا فائدة للمواطنين وهنالك عمل بشكل مكثف لافتتاحه"، مبينا انه "رغم الزخم والمضايقات خلال فترة العمل على المشروع لكنه بإذن الله سينفع المواطنين ويقدم خدمة كبيرة لهم".





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