مصرع ثلاثة اشخاص بحادث سير في منطقة العامرية غربي بغداد

2024-05-23 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، بمصرع ثلاثة اشخاص بحادث سير "مروع" في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حادث سير مروع وقع في ساعات الصباح الاولى من اليوم الخميس وأودى بحياة 3 اشخاص في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد"، مبيناً أن "الحادث تسبب باتلاف عجلتين احدهما (جكسارة) باهضة الثمن بالاضافة الى تضرر الجزرة الوسطية في مكان الحادث".

وأضاف، أن "الجثث نقلت الى دائرة الطب العدلي، وفتحت القوات الأمنية تحقيقا بالحادث".



