2024-05-23 10:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى محافظة النجف الأشرف، صباح اليوم. وذكر مكتب السوداني الإعلامي أن الأخير “تشرّف بأداء مراسم زيارة ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب”. وفي بيان لاحق أشار إلى أن “السوداني أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مرأب العتبة العلوية، المتعدد الطبقات (كراج النجف الكبير) وسط المدينة”.

ظهرت المقالة السوداني يصل إلى النجف ويطلق مشروع “كراج المحافظة الكبير” أولاً على ايشان.