التعليم العالي تطلق مبادرة "الجسر الأكاديمي" بين العراق والمملكة المتحدة

2024-05-23 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، مبادرة "الجسر الأكاديمي" بين العراق والمملكة المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها نعيم العبودي أطلق مبادرة برنامج الجسر الأكاديمي بين العراق والمملكة المتحدة وسلم نسخة رسمية بذلك إلى المجلس الثقافي البريطاني في لندن".

وأضافت، أن "ذلك جاء في كلمته خلال ملتقى الجامعات العراقية البريطانية الموسوم (Iraq-Uk Higher Education Dialogue) الذي عقد في لندن"

وأوضح العبودي بحسب البيان، أن "إمكانيات التعاون بين جامعات البلدين واسعة ومتنوعة على صعيد المبادرات البحثية المشتركة والتبادل الأكاديمي وصولا الى تطوير برامج التعليم لا سيما ما يتعلق بالمجالات الطبية والهندسة وبناء القدرات ومواكبة الاتجاهات الأكاديمية العالمية".

ودعا وزير التعليم إلى "صياغة إطار للتعاون يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والاستدامة مقترحا بذات الوقت تشكيل فريق عمل ثنائي يضم ممثلين عن القطاعين الأكاديمي والحكومي في البلدين لتسهيل تبادل المعرفة وضمان التنفيذ السلس للمبادرات المشتركة".

كما طالب العبودي "بجعل هذا التفاهم نقطة انطلاق نحو شراكات إيجابية بين الجامعات تمهد الطريق للتميز والتعاون الأكاديمي العالمي".

ووفق البيان فقد حضر فعاليات وحوارات الملتقى "ثلة من رؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية ونظيراتها البريطانية وعدد من المستشارين والخبراء والمديرين العامين والمستشارين الثقافيين وقد قدموا تصوراتهم عن سياق التفاهم في ضوء المبادرة المقترحة التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي".