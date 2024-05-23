العراق يبحث مع منظمة الطيران المدني الدولي إستقدام خبراء اجانب

2024-05-23 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس (23 آيار 2024) مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ) خوان كارلوس سالازار ملف استقدام خبراء أجانب وتعزيز واقع العمل وبناء القدرات خلال الفترة المقبلة.

وقال اعلام سلطة الطيران في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه معاون رئيس سلطة الطيران المدني العراقي أمجد كاظم حسون، بحث وفد سلطة الطيران المدني مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ) خوان كارلوس سالازار والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط محمد أبو بكر الفارع، على هامش اجتماع مدراء عموم الطيران المدني في الشرق الأوسط في الرياض".

واضح البيان، أن "الاجتماع بحث السبل الكفيلة في دعم سلطة الطيران المدني العراقي باستقدام الخبراء الدوليين وتعزيز واقع عملها وبناء القدرات خلال الفترة القادمة".

وتابع "كما عقد وفد السلطة اجتماعاً مع مدير مكتب التعاون الفني للإيكاو، لبحث التسهيلات اللازمة في إنجاز العقد الموقع مع سلطة الطيران المدني العراقي".