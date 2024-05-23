2024-05-23 10:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي، يوم الخميس، أن العيد الوطني سيُحدد بموجب القانون الخاص بتحديد علم وشعار الدولة العراقية ونشيدها الوطني، مضيفا "ننتظر ارساله من الحكومة الاتحادية".

وصرح النائب المالكي في تدوينة له في حسابه على منصة "إكس": " يتساءل بعض الاخوة عن عدم ورود العيد الوطني للعراق في قانون العطل الرسمية".

وأوضح أنه "استنادا لنص المادة 12 / اولا من الدستور يجب أن يحدد علم وشعار ونشيد جمهورية العراق بقانون، ولان العيد الوطني مرتبط بتلك الرموز وهناك خلاف عليه هل هو يوم تأسيس الدولة ام الاستقلال ام الجمهورية، لذا ترك تحديده لهذا القانون الخاص ولم يدمج مع العطل الرسمية وننتظر ارساله من الحكومة".

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت يوم الأربعاء 22 من شهر أيار/مايو الجاري، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير".

ويشمل قانون العطل الرسمية نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يوما الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.