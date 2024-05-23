رئيس الوزراء يطلق العمل بمشروع إنتاج الزجاج اللوحي في مدينة النجف الصناعية

2024-05-23 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمل بمشروع إنتاج الزجاج اللوحي في مدينة النجف الصناعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق العمل بمشروع إنتاج الزجاج اللوحي في مدينة النجف الصناعية، أول مشاريع مبادرة الضمانات السيادية للقطاع الخاص، بطاقة إنتاجية 800 طن يومياً".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى محافظة النجف الأشرف ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات، فيما أدى مراسم زيارة ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

كذلك أطلق رئيس مجلس الوزراء، الأعمال التنفيذية في مشروع مرأب العتبة العلوية، المتعدد الطبقات (كراج النجف الكبير) وسط المدينة.