انخفاض أسعار خام البصرة لليوم الثاني تواليا

2024-05-23 11:00:05 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الخميس، مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 87 سنتاً ليصل إلى 81.00 دولاراً، كما انخفضت أسعار الخام المتوسط 87 سنتاً ليصل الى 83.95 دولاراً. وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي عن مناقشات بشأن تشديد أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم ثابتاً، وهي خطوة قد تضر الطلب على النفط.