الشرطة يحافظ على صدارة دوري نجوم العراق والصراع يحتدم على المراكز المتقدمة

2024-05-23 11:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حافظ فريق الشرطة على صدارته لترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 30، فيما يحتدم التنافس بين الفرق على الوصول إلى مراكز متقدمة والابتعاد عن مناطق الهبوط إلى الدوري الأدنى.

ويتصدر فريق الشرطة قائمة الدوري برصيد 67 نقطة، يليه فريق القوة الجوية برصيد 66 نقطة، ثم فريق الزوراء ثالثاً بـ57 نقطة، وحلّ فريق زاخو رابعاً بـ52 نقطة، ثم النجف خامساً بنفس رصيد زاخو لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.

ويأتي دهوك سادساً برصيد 45 نقطة، ونوروز سابعاً برصيد 44 نقطة، ثم النفط بالمركز الثامن بـ42 نقطة، فالحدود تاسعاً بنفس رصيد النفط لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، ويليه نفط ميسان عاشراً برصيد 38 نقطة.

فيما جاء الطلبة بالمركز 11 ولديه مباريات مؤجلة بنفس رصيد نفط ميسان لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، يليه فريق الميناء بالمركز 12 برصيد 33 نقطة، ثم الكهرباء بالمركز 13 ولديه 32 نقطة، فكربلاء بالمركز 14 برصيد 30 نقطة، ويحلّ أربيل بالمركز 15 برصيد 28 نقطة.

وجاء فريق الكرخ بالمركز 16 برصيد 27 نقطة، ثم نفط البصرة بالمركز 17 بنفس رصيد الكرخ لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، والقاسم بالمركز 18 برصيد 22 نقطة، وأمانة بغداد بالمركز 19 بنفس رصيد القاسم لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف، وأخيراً نفط الوسط برصيد 12 نقطة.