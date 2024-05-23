‏العتبة العلوية المقدسة تشكر رئيس الوزراء على اهتمامه بالمشاريع التطويرية والخدمية

2024-05-23 11:06:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع

أعربت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الخميس، عن شكرها إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على اهتمامه بالمشاريع التطويرية والخدمية، فيما أكدت أن هناك اهتماماً بالموروث العلمي والمعرفي بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء.

وقال الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، عيسى السيد محمد صالح الخرسان، في كلمته خلال وضع رئيس الوزراء الحجر الأساس لمشروع تطوير الجهة الجنوبية الغربية للصحن العلوي المطهر في النجف الأشرف، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نرحب بكم أجمل ترحيب برحاب مدينة أمير المؤمنين (ع) مأوى العلماء وأفئدة المؤمنين النجف الاشرف التي شرفها الله عندما ضمت بين جنباتها الجسد الطاهر لإمام المتقين علي (ع) ثم لتصبح حاضرة علمية يؤمها طلاب العلم والمعرفة".

وأضاف الخرسان: "اليوم نقف على أعتاب الألف عام لحوزة النجف الأشرف"، معرباً عن "شكره إلى رئيس الوزراء والحكومة للاهتمام بالمشاريع التطويرية والخدمية للعراق".

وتابع: "كان لمدينة النجف الأشرف حصة من هذه المشاريع التطويرية والخدمية، والعتبة العلوية حظيت بنصيب من ذلك الاهتمام، ولم يقتصر الدعم على جانب الاستملاك لتوسعة وتطوير الخدمات التي تقدم للزائرين والبناء والإعمار، بل تعداهما إلى الاهتمام بالموروث العلمي والمعرفي بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء".

وأعرب قائلاً: "نأمل أن يجري المزيد من الخير على أيديكم الكريمة فإن مدينة النجف الأشرف والزائرين الكرام يستحقون المزيد"، مضيفاً: "‏نقف اليوم في هذا المكان لوضع حجر الأساس للقسم الأول لمشروع تطوير الجهة الجنوبية الغربية من المدينة وسوف تتبعه مراحل".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى محافظة النجف الأشرف ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات، فيما أدى مراسم زيارة ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

كذلك أطلق رئيس مجلس الوزراء، الأعمال التنفيذية في مشروع مرأب العتبة العلوية، المتعدد الطبقات (كراج النجف الكبير) وسط المدينة.