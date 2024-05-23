انطلاق منافسات بطولة براعم العراق بالإسكوش

2024-05-23 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم على قاعة الشهيد حمزة نوري في محافظة بابل منافسات بطولة براعم العراق بالإسكواش لفئة تحت 11 سنة.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهدف من إقامة هذه البطولة هو صناعة أبطال بأعمار صغيرة لرفد الفئات العمرية"، مبيناً أن "البطولة تشهد مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العراق".يذكر أن المنافسات ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً وهنالك جوائز قيمة للاعبين الأوائل وللاعب المثالي.