اتحاد جدة يصوب سهامه نحو نجم ريال مدريد

2024-05-23 11:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعفجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على وجود اتصالات بين نادي اتحاد جدة السعودي ونجم ريال مدريد.ويتعلق الأمر بالإسباني خوسيلو، الذي أصبح معشوق جماهير الميرينجي وذلك بفضل أهدافه الحاسمة خصوصا في منافسات دوري أبطال أوروبا.وذكرت الصحيفة أن "الاتحاد مهتم بضم أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد وكيفن دي بروين وإيدرسون من السيتي، ومهمة التعاقد مع شتيجن حارس برشلونة صعبة، لأنه سيكون من الصعب على البارسا الحصول على بديل له."وتابعت: "بخلاف هذه الأسماء هناك اسم جديد تهتم إدارة الاتحاد بالتعاقد معه، وهو خوسيلو لاعب ريال مدريد."وأوضحت: "هناك اتصالات بالفعل بين الاتحاد وخوسيلو لمعرفة ما إذا كانت لديه رغبة في القدوم إلى الدوري السعودي."وخاض خوسيلو مع ريال مدريد موسما واحدا على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو الصيف المقبل.