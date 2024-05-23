2024-05-23 11:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على 119 شخصاً متهمين بمختلف الجرائم ووافدين مخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قيادة شرطة بغداد الرصافة ومن خلال قوة مشتركة متمثلة بقسم شرطة باب الشيخ، وفوج طوارئ الرصافة الخامس، ومفارز نجدة الكندي، مع الأجهزة الأمنية الأخرى، شرعت بعملية تفتيش ضمن منطقة "كمب الأرمن" وألقت على عشرة متهمين وفق أحكام قانونية مختلفة، بالإضافة إلى متعاطي المخدرات، ومخالف يحمل سلاحاً غير مرخص، كما رفعت تجاوزات على الأرصفة ضمن المنطقة المذكورة، و97 مخالفاً اجنبياً لشروط الإقامة.

وأشار إلى أن مفارز مكتب القدس في مديرية مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض على أفراد عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يستقلون دراجة نارية ويقومون بسرقة مضخات المياه من الدور السكنية، مستغلين وقت الفجر ونوم أغلب المواطنين في هذا الوقت، ضمن مناطق الشعب والبنوك شرقي العاصمة بغداد.

وبين أنه تم جمع المعلومات عنهم ومراقبة تحركاتهم حتى القبض عليهم، وضبطت بحوزتهم مضخات مسروقة مع الدراجة النارية المستخدمة في سرقاتهم، مشيراً إلى أنه تم تدوين أقوال أفراد العصابة واعترفوا بعدة جرائم سرقة، وصدقت أقوالهم قضائياً وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً استناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

وتابع ميري أن قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على 19 متهماً بالنزاعات العشائرية وحيازة الأسلحة غير المرخصة ومخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية في مختلف قواطع المسؤولية.

وأوضح أن المعتقلين متهمين بمواد قانونية مختلفة منها النزاعات العشائرية "الدكة"، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، ومخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، ضمن حي الجزائر، وحي طارق، والكرادة، والتأميم، والزعفرانية، وشهداء البياع.