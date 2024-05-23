أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس في أسواق الناصرية

2024-05-23 11:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد أسواق الناصرية المحلية ليوم الخميس المصادف 24 ايار استقرارا في أسعار بعض الخضروات والفواكه باميا عراقية سعر الكيلو 4000 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 750 دينارطماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار اسعار مسواك اليوم الخميس صباحا 5/23 طماطم عراقية سعر الكيلو 1000 بطاطا عراقية سعر الكيلو...

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