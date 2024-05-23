استقرار اسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية اليوم الخميس

2024-05-23 11:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الخميس المصادف 23 ايار للعام 2024 سعر الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية الحكومية...

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