2024-05-23 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الخميس، قرب إطلاق حملة ضخمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، فيما أشار إلى وجود حملات أخرى ستطلق تباعاً لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وقال الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة، نجحت في إعادة الوجبة الأولى من نازحي شمال بابل"، مؤكداً "حرص رئيس الوزراء على أن يكون العام الحالي، عام العودة لجميع النازحين من كافة مناطق البلاد".

وأوضح، أنه "تمت إعادة 450 نازحاً اليوم إلى مناطق شمال بابل"، مؤكداً أنه "سيتم إطلاق حملة كبيرة وضخمة لإعادة إعمار كل المناطق المتضررة".

وأشار، إلى "مخاطبة الجهات المعنية لإعادة ترميم منازل الأسر العائدة وتوفير كافة الخدمات لهم"، منوهاً بأن "رئيس الوزراء وجّه كوادر الوزارات والجهات المعنية بتقديم الدعم للعائدين، بما في ذلك شمولهم بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية لضمان توفير العيش الكريم لهم".

واستطرد، أن "هذه الجهود تأتي في إطار التزام الحكومة بالبرنامج الحكومي لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، مما يسهم في عودة الحياة الطبيعية إلى جميع مناطق البلاد"، لافتاً إلى "جهود وزارة الهجرة في إعادة النازحين إلى ديارهم، من خلال تنفيذ خطط شاملة تتضمن إعادة الاستقرار، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم".

ولفت إلى أن "حملات أخرى ستطلق تباعاً لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية خلال الفترة المقبلة".