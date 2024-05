2024-05-23 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اكدت تربية ذي قار، اليوم الخميس، ان نتائج الصف للسادس الابتدائي لا يمكن إعلانها الا بعد التأكد من انتهاء كافة إجراءات التصحيح. وقال مصدر مطلع لشبكة أخبار الناصرية، ان “تربية ذي قار لا تستطيع اليوم تحديد موعد نهائي لإعلان نتائج الدور الاول للسادس الابتدائي الا بعد التأكد...

