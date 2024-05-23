2024-05-23 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، القبض على 30 متهما بالإرهاب والمقامرة ومخالفة شروط الاقامة في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الارهــاب والجـريمة المنظمة في محافظة كركوك نفذت عمليات نوعية منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن القاء القبض على ثمانية مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهـاب و (11) متهماً مخالفين لقانون الاقامة و(11) متهماً (مقامرين)".

وأضافت، انه "تم تدوين اقوال المطلوبين وفق المادة (4/1) ارهــاب واعترفوا صراحة عن قيامهم بالعديد من الاعمال الارهــابية في وقت سابق".

وأشارت الى "إحالة بقية المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".