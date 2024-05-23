الإطاحة بشبكة خطيرة تتاجر بالمخدرات في بغداد والقبض على تاجرين في الديوانية

2024-05-23 12:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

بجهود استثنائية من العمل والرصد الميداني أطاحت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بشبكة اجرامية مختصة بترويج وتجارة المواد المخدرة في بغداد مكونة من (٧) متهمين ، جرى الاعتقال بعد الاستحصال الموافقات القضائية اللازمة وتحديد أماكن وجودهم وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة،

وفي السياق ذاته القت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية ذاتها القبض على اثنين من تجار ومروجي السموم المخدرة، صادره بحقهما مذكرتا قبض واحكام المادة (٢٨ مخدرات) تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى القضاء.