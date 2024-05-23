ضمن موازنة 2024.. السوداني يعلن حزمة من المشاريع الخاصة بالعتبة العلوية

2024-05-23 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، اطلاق الأعمال التنفيذية في مشاريع التطوير الحضري للجهة الجنوبية الغربية من الصحن الحيدري الشريف.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلق الأعمال التنفيذية في مشاريع التطوير الحضري للجهة الجنوبية الغربية من الصحن الحيدري الشريف، وذلك خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف التي وصلها صباح اليوم الخميس".

ووفقا للبيان، أكد السوداني أن "زيارة النجف الأشرف تأتي ضمن الزيارات الدورية لعموم محافظاتنا، لمتابعة سير الخدمات وتنفيذ الأولويات في مشاريع البنى التحتية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى ما تمتلكه المحافظة من خصوصية تحتم الاهتمام بها وتكريس الجهود لها".

وبين رئيس مجلس الوزراء أن "مشاريع البنى التحتية لها حيز كبير من الاهتمام، وستكون هناك متابعة من قبل فرق مختصة تتواجد في المحافظة لغرض تذليل العقبات"، منوهاً بـ "وضع تخصيصات مالية إضافية للمحافظة، وأن هناك متابعة للمشاريع المتلكئة التي يتم العمل على إنهائها، حيث ينصب التركيز على البنى التحتية والمشاريع الخدمية، لأنها الأساس في أي عملية تنموية".

وأوضح، أن "مشروع (المرأب المتعدد الطبقات)، يأتي انسجاماً مع رؤية الحكومة بتخفيف المشاكل الحضرية في مركز مدينة النجف الأشرف، بما تتضمنه من تحسين للبنى التحتية واستخدام الطاقة المتجددة والاستدامة للبيئة الخضراء، وتسهيل وانسيابية حركة الزائرين وخدمتهم".

وبحسب البيان، أعلن السوداني "الموافقة على حزمة من المشاريع المهمة الخاصة بالعتبة، التي تم إدراجها في جداول موازنة 2024، وهي:



-مشروع استملاك البنايات الواقعة في الجهة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة، بكلفة 65 ملياراً.



-مشروع مستشفى العفاف النسوي، بكلفة 10.312 مليارات.



-مشروع غسل السجاد للصحن الحيدري الشريف، بكلفة 3.406 مليارات.



-مشروع استملاكات خاصة بتطوير الجهة الجنوبية للصحن الحيدري، بكلفة 75 ملياراً.



-مشروع إنشاء نفق الرسول (ص) بكلفة 12 ملياراً.



-مشروع نفق الطوسي، ساحة التوديع، بكلفة 16.4 ملياراً.



-تكييف الحرم ورواق أبو طالب، بكلفة 11 ملياراً.



-تجهيز مستشفى العفاف، بكلفة 11 ملياراً.

يذكر أن مشروع المرأب المتعدد الطبقات (كراج النجف الكبير) يتكون من ثمانية طوابق وبسعة 2500 عجلة، ويشتمل على 4 أجزاء، واعتمد فيه معيار الحفاظ على الهوية المعمارية لمدينة النجف، حيث يشتمل على نفق يربط بين شارع الحجة (عج) المستحدث والصحن الحيدري، إضافة إلى مرافق سياحية وترفيهية.









