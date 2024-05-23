انتخابات الاقليم.. تحذيرات من تعرض العملية الديمقراطية للخطر ومطالبات بتدخل واشنطن

2024-05-23 12:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

حذر السياسي الكردي أدهم بارزاني، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، من تعرض مجمل العملية الديمقراطية في الاقليم إلى الخطر بحال تأجيل الانتخابات، داعيا واشنطن إلى التدخل لحماية التعايش السلمي في الإقليم.

وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأحزاب والجهات السياسية والدول الصديقة والحليفة لا سيما الولايات المتحدة مطالبين بالتدخل لمنع تأخير أو تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان أكثر"، محذرا من أن "أي تأخير آخر سيعرض مجمل العملية الديمقراطية في كردستان إلى مخاطر كبيرة".

وأضاف أن "على الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وحماية الأمن والاستقرار في كردستان وإبعاد منطقة الشرق الأوسط عن أي توتر محتمل"، مشددا على "أهمية الضغط على الجهات السياسية التي تسعى لزعزعة مبادئ التعايش السلمي في إقليم كردستان خدمة لمصالحها الضيقة".

وصوت مجلس النواب، امس الاربعاء، على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفقا للتعديل، فأنه بدلا من انتهاء عمر المفوضية في تموز المقبل، فأن عمر المفوضية سيمتد حتى 6 كانون الثاني 2025، أي لـ6 اشهر أخرى.

وجاء هذا التمديد، بالتزامن مع قرار قضائي اخر يزيح أهم اسباب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني وانسحابه من الانتخابات والمتمثل بمقاعد الأقليات.