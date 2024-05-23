عودة العمل بمشروع المدينة الرياضية في بابل

2024-05-23 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ بابل عدنان الفيحان، عن عودة العمل بالمدينة الرياضية التي تضم ملعباً أولمبياً يتسع إلى ثلاثين ألف متفرج إضافة إلى ملاعب ثانوية وقاعة ألعاب رياضية سعة ألف متفرج. وقال الفيحان في تصريح لصحيفة الصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن الجهود التي بذلت مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة النيابية الرياضية تمخضت عن استمرارية العمل دون سحبه من الجهة المنفذة بعد معالجة الملف المالي مع الشركة الإسبانية المنفذة للمشروع والتي كانت تطالب بمستحقات مالية لا تتناسب مع نسبة الإنجاز التي وصلت على الورق إلى قرابة 60 بالمئة في حين أن نسبة الإنجاز على الأرض لم تتجاوز نسبة 35 بالمئة. وأكد المحافظ أن الحكومة المحلية تتحمل جزءاً من نسب الإنجاز بما يخص الطرق والمواصلات وإيصال الماء والكهرباء والتي أدرجت ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للمحافظة وستعمل على إنجازها بالموعد المحدد نتيجة الحاجة الماسة لهذه المدينة التي تضم فندقاً سياحياً ومرافق عامة أخرى. يذكر أن المدينة الرياضية التي بدأ العمل فيها عام 2013 كان من المقرر أن تنجز في عام 2015 لكن تلكؤ شركة أرينا الإسبانية حال دون ذلك .