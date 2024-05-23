2024-05-23 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تحدثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن ابرز المشاكل التي تواجه موازنة 2024، فيما اشارت الى ان تخفيض العجز فيها يتطلب تعديل بعض الجداول. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان اللجنة المالية باشرت بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام الحالي بهدف الاطلاع على الجداول والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها باسرع وقت ممكن. واضاف ان موازنة الحالي لا تحتوي على درجات وظيفية جديدة ولا عقود، مشيرا الى ان مجلس النواب ستكون له ملاحظات على تلك الجداول وسيعمل على تعديلها وفق الصلاحيات الممنوحة له ولكن دون اي اضافات مالية جديدة بل سيقوم بتخفيض العجز الموجود في الموازنة. وتابع ان الموازنة تحتوي على زيادات في متطلبات الرواتب وصلت إلى 8.5 تريليونات دينار شهرياً مما أدى إلى زيادة حجم الموازنة إلى 228 تريليون دينار لذلك فان الموازنة لا تتحمل اي اضافات مالية اخرى .