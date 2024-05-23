في أربيل.. ضبط 20كغم من المواد المخدرة

2024-05-23 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش العامة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن ضبط 20 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "يوم أمس الأربعاء، وبعد جمع المعلومات تمكنت مديرية الآسايش من ضبط 20كغم من المواد المخدرة في مدينة أربيل، والقبض على شخصين بتهمة الضلوع في هذه الجريمة".

وأوضح أن "قوات الآسايش تمكنت حتى الآن من القبض على 580 متهماً بتعاطي المخدرات، 328 متهماً منهم ضالعون في المتاجرة بهذه المواد".