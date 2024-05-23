2024-05-23 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما لفتت إلى صاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد”. وأضاف البيان، أن “طقس يوم السبت على العموم ، […]

ظهرت المقالة الحرارة ترتفع تدريجيا وغبار خفيف في بعض المناطق هذا الأسبوع أولاً على ايشان.