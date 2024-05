القبض على تدريسي في إحدى كليات شمال ذي قار بتهمة [ابتزاز طالبة]

2024-05-23 14:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال أستاذ في إحدى كليات شمال ذي قار بتهمة الابتزاز الالكترني لطالبة. وقال المصدر لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “أحد ذوي الطالبة تقدم بشكوى ضد الاستاذ بتهمة الابتزاز”. واضاف، ان “المتهم حاليا قيد التحقيق لمعرفة اكثر عن التهم الموجهة ضده”. انتهى.

