2024-05-23 14:00:07 - المصدر: منصة إيشان

ألقت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الخميس، القبض على شخص بتهمة سرقة صناديق تبرعات للأعمال الخيرية من داخل عدة مساجد في إقليم كردستان. وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه “بعد سرقة صناديق التبرعات الخيرية داخل مسجدين في السليمانية، قامت قوات الشرطة بالتحقيق في الموضوع ومراقبة المساجد، وأخيراً تم التمكن من إلقاء القبض على المتهم أثناء قيامه […]

ظهرت المقالة ضبط متهم اعترف بسرقة صناديق التبرعات في مساجد كردستان أولاً على ايشان.