جرحى بينهم موظفون بحادثي سير واعتقال بائعي مخدرات في "كهرمانة بغداد"

2024-05-23 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بإصابة 7 أشخاص بينهم موظفون بحادثي سير في محافظتي كركوك وبغداد.

وفي التفاصيل أبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة وصاحب دراجة (توك توك) أصيبا نتيجة حادث تصادم بينهم وبين عجلة نوع تشارجر بالقرب من جسر ماجد في مدينة الشعلة"، مشيرة الى "نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على صاحب العجلة".

وفي بغداد ايضا، لفتت المصادر الى "القبض على 3 اشخاص بالجرم المشهود يقومون ببيع المواد المخدرة ضمن ساحة كهرمانة في الكرادة وسط بغداد"، مؤكدة "ضبط كمية من المخدرات ومسدس وبايبات للتعاطي بحوزتهم".

كما اشارت المصادر الى "إصابة ثلاثة موظفين وموظفتين اثنتين يعملون في دائرة كهرباء "يايجي" باحتراق سيارتهم اثناء عملهم على طريق كركوك - الحويجة قرب قرية قزليار جنوب غربي كركوك".

ولفتت المصادر الى "تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى".